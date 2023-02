Bruno Fernandes não escondeu o seu entusiasmo depois da conquista da Taça da Liga inglesa, com a vitória do Manchester United sobre o Newcastle (2-0), mas também diz que «não chega» e o clube precisa de ganhar mais títulos, não só pela grandiosidade do clube de Old Trafford, mas também pelo nível dos jogadores do plantel.

«Honestamente, é uma sensação maravilhosa. Estávamos todos à espera deste momento, nós [jogadores], os adeptos, o clube, todos juntos, e finalmente conseguimos e penso que foi merecido», começou por destacar o internacional português em declarações à Sky Sports no final do jogo.

Um troféu que chega num período em que o Manchester United atravessa um bom momento. «Tem sido fantástico, é o primeiro troféu da época, mas queremos mais. Isto não chega para este clube, queremos mais e precisamos de mais porque o nosso nível exige mais», destacou.

Bruno Fernandes já tinha dito que jogar bem e vencer não chegava para um clube como o Manchester United, eram precisos títulos, mas agora que conseguiu um, Bruno Fernandes quer mais. «Claro que estou contente, mas não estou satisfeito, quero mais, quero mais», insistiu.