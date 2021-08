Bruno Fernandes fez o lançamento da Premier League para a ESPN Brasil e numa entrevista admitiu um futuro como técnico. No entanto, o médio português brincou logo com o tema.

«Se eu for treinador, quero ser menos chato que o Jorge Jesus. Isso é meu ponto principal», disse.

«Obviamente, há muitos treinadores de quem eu gosto. O mister Jorge Jesus é um deles, com quem eu aprendi muito. E o facto de ter estado em diferentes países com diferentes treinadores ajudou-me também no meu conhecimento futebolístico», acrescentou o internacional português.

Bruno Fernandes e Jorge Jesus partilharam balneário no Sporting, mas o médio admite que há coisas de técnicos com os quais não trabalhou que poderia vir a ter num futuro como treinador,

«Se um dia eu chegar a ser treinador, que toda a experiência que tenho no futebol me ajude a tirar um pouquinho de cada um. Há muitos treinadores com quem eu gostei muito de trabalhar e aprendi muito. Há outros com quem eu não trabalhei e gosto das ideias de jogo», afirmou