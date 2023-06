Bruno Fernandes manifestou total lealdade para com Erik Ten Hag e sente que está em dívida com o treinador depois de ter recebido total apoio da parte do neerlandês após a humilhante derrota do Manchester United diante do Liverpool por 7-0. O internacional português falou ainda da ambição de conquistar a Taça de Inglaterra, no próximo sábado, na final frente ao vizinho City.

Bruno Fernandes passou por um momento muito difícil a seguir ao desaire do Liverpool, em que foi alvo de duras críticas da parte de algumas figuras históricas do Manchester United, como foi o caso mais mediático de Gary Neville. Na altura, Ten Hag saiu em defesa do jogador português, considerando que continuava a ser uma «inspiração» para toda a equipa.

No próximo sábado, com Harry Maguire no banco de suplentes, Bruno Fernandes deverá voltar a capitanear a equipa de Old Trafford na final de Wembley. «Tenho consciência que ele [Ten Hag] está satisfeito com a forma como treino, pela forma como jogo, como mostro as minhas emoções e a paixão pelo jogo. Ele sabe que me importo. Talvez seja por isso que às vezes faça coisas que não deveria fazer. Mas nunca farei nada que faça a minha equipa parecer má ou que faça alguma coisa que não seja boa para a equipa. Ele sabe disso e é por isso que me protege», destacou Bruno Fernandes em declarações à BBC.

Uma proteção que Bruno Fernandes saúda, mas que sente que também vem acompanhada por exigência da parte do treinador. «Penso que é positivo porque ele mostra que tem respeito por mim, mostra proteção, mas sempre com exigência por trás porque obviamente quando proteges alguém depois queres receber algo em troca, portanto ele terá as suas razões para proteger-me», a acrescentou.

Tem Hag protege Bruno Fernandes, mas nem sempre ficou satisfeito com o comportamento do português em campo. «Ele já me chamou ao escritório dele duas ou três vezes para me dizer que temos de mudar isto ou aquilo ou para me dizer que podia fazer as coisas de outra forma. Tivemos muitas conversas esta época», conta Bruno Fernandes.

Apesar de tudo, o internacional português considera que o Manchester United está no rumo certo sob o comando de Ten Hag e revelou que pediu garantias à direção do clube antes de renovar contrato até 2026.

«Sou ambicioso. Quero ganhar troféus com o clube. Falei com a direção antes de assinar o novo contrato, disse que queria ser bem-sucedido e que precisava de ter a certeza de que iam fazer as coisas certas para podermos ter sucesso. Penso que esses passos têm sido dados. Ainda precisamos de algumas coisas e penso que as vamos ter. Não são apenas contratações, houve alturas no balneário em que precisávamos de ter sido mais intensos esta época e não o fomos. Para a próxima época já aprendemos, precisamos de fazer melhor», destacou.

«Foi uma época positiva, não foi uma época de sucesso»

O United venceu a Taça da Liga, está na final da Taça de Inglaterra e garantiu a qualificação para a Liga dos Campeões, mas Bruno Fernandes prefere não qualificar a temporada como um «sucesso». «Uma época de sucesso é ganhar o campeonato, a Liga dos Campeões, ganhar grandes competições porque o passado e a história deste clube é muito grande», justificou.

O Manchester City venceu a Premier League e está na luta para vencer também a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões. Até ao momento, o Manchester United foi o único clube a vencer as três competições na mesma temporada, em 1999, mas Bruno Fernandes garante que não é isso que motiva os jogadores do United.

«Temos noção disso. Sabemos a história do nosso clube e sabemos que os adeptos não querem que o City faça o mesmo. Mas para nós trata-se apenas de terminar a temporada da melhor forma possível. Sabemos que se ganharmos o troféu, sabemos que a consequência disso é que o City já não pode fazer a tripla. Mas da perspetiva dos jogadores, trata-se apenas de ganhar o jogo porque queremos conquistar o troféu para nós, para o clube e para os adeptos», comentou ainda.