No sexto lugar do campeonato, o Manchester United atravessa o momento mais negativo desde a criação da Premier League, em 1992/93. Com 10 derrotas em 26 jornadas, este é o pior registo de sempre dos «red devils», nesta fase da competição.

Com 44 pontos, a formação dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot está a dezasseis do líder Liverpool e a quinze do rival Manchester City. A posição que ocupa na tabela classificativa permite, neste momento, garantir um dos lugares de acesso à Liga Europa, para a próxima época.

O mau momento da equipa percebe-se também pelo número de golos marcados, já que se olharmos para a classificação, o Manchester United tem o pior ataque entre o «top-12», apenas igualado pelo Fulham, de Marco Silva, que faturou por 36 ocasiões. Rasmus Hojlund é o melhor marcador da equipa, com 13 golos em 30 jogos.

A juntar a isso, os comandados de Erik Ten Hag deixaram a Liga dos Campeões no último lugar do grupo A, atrás de Galatasaray, Copenhaga e Bayern Munique. Na Taça da Liga Inglesa caíram aos pés do Newcastle, em pleno Old Trafford, por 3-0.

Como se não bastassem os maus resultados, o calvário de lesões também não tem ajudado à tarefa do clube com mais campeonatos em Inglaterra. Na antevisão ao jogo com o Nottingham Forest, a contar para a 5ª ronda da FA Cup, Ten Hag falou da possível ausência por lesão de Bruno Fernandes, um dos que não tinha sido afetado, até ao momento.

Quandro regressar à Premier League, no próximo dia 3 de março, Ten Hag vai medir forças com o Manchester City, de Pep Guardiola.