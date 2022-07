Cristiano Ronaldo já treinou no centro de estágios do Manchester United, procurando ganhar forma para o primeiro jogo da pré-temporada, este domingo, em Old Trafford, frente aos espanhóis do Rayo Vallecano, como próprio já tinha anunciado na véspera.

Enquanto os companheiros defrontavam o Atlético Madrid, em Oslo, na Noruega, Cristiano Ronaldo esteve a treinar, com um grupo de jovens, e, Carrington, como o próprio divulgou, no Instagram, numa fotografia do treino com a legenda «trabalho em progressão».

