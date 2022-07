Os primeiros minutos de Cristiano Ronaldo com a camisola do Manchester United esta época, este domingo, no jogo de preparação frente ao Rayo Vallecano (1-1), em Old Trafford, estão a ser abafados por uma saída do internacional português do estádio quando o jogo estava ainda a decorrer.

Uma fotografia publicada nas redes sociais do internacional português de mochilas às costas, com a legenda «nem esperou pelo apito final», tornou-se viral nas redes sociais. A imprensa inglesa diz que Cristiano Ronaldo foi visto a caminho do parque de estacionamento do estádio, ao lado de Diogo Dalot, quando ainda faltavam dez minutos para o final do jogo com o Rayo Vallecano.

Not even waited for the final whistle 😮💨 pic.twitter.com/jraOWdoPd5 — Gaz (@CantonaManc) July 31, 2022

No entanto, há quem diga que, além de Cristiano Ronaldo, também Bruno Fernandes, De Gea, Dalot, Martial e outros jogadores, que estavam a assistir à segunda parte desde a bancada, saíram todos por volta dos 75 minutos, devidamente autorizados pelo treinador Erik Ten Hag, de forma a evitarem a multidão no final do jogo e o previsível trânsito. Recordamos que Cristiano Ronaldo jogou apenas a primeira metade do jogo e foi substituído ao intervalo.

Cristiano Ronaldo and other #mufc players in the director's box left the match early which was sanctioned by Ten Hag, reportedly to beat the traffic and crowds. — The United Stand (@UnitedStandMUFC) July 31, 2022

A verdade é que a notícia está em destaque em quase todos os jornais ingleses e é, nesta altura, um dos assuntos mais discutidos pelos adeptos do United nas redes sociais. Já Ronaldo publicou uma mensagem no Instagram, depois do fim do jogo, a dar conta que está «feliz por estar de volta».