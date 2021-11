A goleada sofrida neste sábado com o Watford por 4-1 parece ter sido a gota de água no casamento de Ole Gunnar Solskjaer com o Manchester United.

Segundo a imprensa inglesa, a cúpula do clube inglês já decidiu pela destituição do treinador norueguês e nesta altura só falta mesmo a oficialização do ato.

Segundo a BBC Sport, Solskjaer já não orienta sequer os Red Devils na deslocação a casa do Villarreal na terça-feira, em jogo a contar para a 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e será Darren Fletcher, atualmente diretor técnico do Man United, a assumir interinamente o comando da equipa.

O Guardian diz mesmo que a decisão de demitir Solskjaer foi tomada durante uma reunião de emergência realizada nesta sexta-feira entre Joel Glazer, um dos proprietários do clube, e a direção, e o habitualmente bem informado Manchester Evening News diz que o processo de recrutamento de um novo treinador já teve início e apresenta também Darren Fletcher como interino.

Entre os principais meios de comunicação de 'Terras de Sua Majestade', só a Sky Sports mantém algumas reservas, mas assume que o lugar de Solskjaer está agora mais em risco do que nunca.