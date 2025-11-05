Jason Wilcox, diretor para o futebol do Manchester United, sublinhou a importância de manter a confiança no projeto liderado por Rúben Amorim, destacando a clareza da visão do treinador português e o trabalho conjunto que está a ser desenvolvido em Old Trafford.

O dirigente reforçou que o clube está ainda em fase de construção, mas garantiu que todos dentro da estrutura partilham a mesma direção e ambição para o futuro.

«Temos de continuar a construir o espírito e a desenvolver a ideia do Ruben. O Ruben tem uma ideia muito clara. É uma ideia muito mais flexível do que as pessoas pensam. Temos de começar com o objetivo final em mente e compreender o modelo de jogo, como é o Manchester United. Temos de juntar as peças do puzzle», começou por dizer em declarações ao Inside Carrington, podcast oficial do clube.

«Ao juntarmos as peças do puzzle, gostaríamos que todas estivessem no lugar para podermos ver uma imagem muito mais clara. Mas, enquanto estamos a construir e a formar essa imagem, tudo se torna mais difícil quando se perdem alguns jogos, porque as pessoas começam a questionar as coisas. No entanto, eu, o Ruben, o Omar [Berrada] e os proprietários temos uma ideia muito clara da direção a seguir, e isso é realmente importante», completou.

O diretor de futebol do Manchester United comentou também como funciona o clube no processo de contratações.

«São reuniões contínuas entre mim e o Ruben [Amorim], com o Chris Vivell [ndr: diretor de recrutamento] e a sua equipa, onde definimos com clareza os perfis de que precisamos. O briefing vem de mim e do Ruben, passa para o Chris, há muita discussão e debate sobre os perfis necessários, e então os olheiros vão ao mercado. Combinamos isso com a equipa de dados e, a partir daí, há um diálogo constante», explicou Wilcox.

«Neste momento estou a ter reuniões semanais com a equipa de recrutamento sobre os diferentes perfis, a faixa etária, o custo, se são exequíveis, também com o Ruben. É uma abordagem realmente integrada. Quando contratamos um jogador, muitas pessoas estão envolvidas no processo. A equipa de dados participa no processo e depois concentramos toda a nossa atenção em determinados jogadores», acrescentou, sublinhando o trabalho integrado que existe por trás das contratações do clube de Manchester.