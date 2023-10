Harry Maguire aproveitou os holofotes da seleção de Inglaterra para manifestar o seu descontentamento face à sua situação no Manchester United, num arranque de temporada em que o defesa de 30 anos, um dos mais caros da história da Premier League, conta apenas com um jogo como titular, além de ter perdido o estatuto de capitão.

O internacional inglês esteve muito perto de assinar pelo West Ham no último defeso, mas a transferência acabou por não acontecer, com o defesa determinado em conquistar um lugar no onze de Erik tem Hag. No entanto, já com o Euro2024 no horizonte, Maguire assume que a falta de oportunidades em Old Trafford podem vir a prejudicá-lo.

«Não vou ficar sentado [no banco] a minha vida toda e jogar uma vez por mês, se isto continuar assim, terei de me sentar com o clube e conversar sobre o assunto», destacou o internacional inglês, na conferência de imprensa de imprensa de antevisão dos próximos compromissos da seleção inglesa frente à Austrália e Itália.

Um assunto que deixa Maguire incomodado, mas o central também não quis alongar-se sobre a polémica. «Honestamente, estou totalmente focado nestes dois jogos da Inglaterra, dois grandes jogos. Depois é que me vou focar em lutar e procurar recuperar o meu lugar no Manchester United e ajudar a equipa a escalar posições no campeonato, para o lugar que o clube merece estar», destacou.

Apesar da falta de oportunidades, Maguire continua a merecer a confiança do selecionador Gareth Southgate. «Eu acredito nas minhas capacidades e o que tenho feito na minha carreira é o que qualquer jogador deve fazer. Cada jogador que está no banco tem de acreditar que poderá ser titular, caso contrário não estariam a jogar ao mais alto nível. Eu não sou diferente», acrescentou.

Depois de ter tentado matar o assunto, Maguire voltou a dar conta das dificuldades que tem sentido. «Tem sido duro. Quero fazer jogos. Quero sentir-me importante no clube e para o resto da equipa. Nesta altura não estou a jogar nem de perto o que gostaria. Bati no fundo do poço. Só tenho de ter a certeza que estarei pronto quando as oportunidades surgirem», prosseguiu.

O central abordou ainda a oportunidade de ter saído para o West Ham. «A oportunidade não chegou a acontecer, uma vez que não houve acordo entre os clubes e comigo, portanto não foi o caso de dizer apenas que sim. A verdade é que não chegamos a esse ponto. O West Ham é um grande clube, mas o meu foco continua no Manchester United. Quero lutar pelo meu lugar, mas, claro, o tempo de jogo é muito importante para mim», referiu ainda.