Ruben Amorim elegeu 32 jogadores para a digressão do Manchester United aos Estados Unidos, incluindo três reforços, mas o destaque vai para os ausentes, alguns deles, na lista de dispensas do clube de Old Trafford, como são os casos mais mediáticos de Jadon Sancho, Antony ou Alejandro Garnacho, mas também de Tyrell Malacia.

Harry Maguire também não viajou com a equipa, mas faz parte do projeto do treinador português, ficando retido por «motivos pessoais», mas deverá juntar-se ao grupo mais tarde.

Entre os 32 eleitos, estão os dois portugueses, Diogo Dalot e Bruno Fernandes, e também os três reforços já confirmados pelo clube: Matheus Cunha, Diego Leon e Bryan Mbeumo.

Nos Estados Unidos, O Manchester United vai realizar três jogos, incluídos na Premier League Summer Series, com o West Ham (27 julho), Bournemouth (31 julho) e Everton (3 de agosto).

Os 32 eleitos de Amorim

Guarda-redes: Altay Bayindir, Tom Heaton, Dermot Mee, Will Murdock, Andre Onana.

Defesas: Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu, Tyler Fredricson, Ayden Heaven, Diego Leon, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Reece Munro, Luke Shaw, Leny Yoro.

Médios: Casemiro, Toby Collyer, Bruno Fernandes, Jack Fletcher, Sekou Kone, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Manuel Ugarte.

Avançados: Amad, Matheus Cunha, Rasmus Hojlund, Bendito Mantato, Bryan Mbeumo, Chido Obi, Ethan Williams, Joshua Zirkzee.