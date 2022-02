O treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, reconheceu esta quinta-feira que a situação de Mason Greenwood, jogador detido por alegadamente ter agredido e violado a namorada, foi falada no balneário dos red devils.

«Foi uma semana normal de trabalho, com cinco treinos, a contar com o de hoje. Claro que esse tema foi assunto na equipa, eles [jogadores] são humanos e o Mason fazia parte do grupo», disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Middlesbrough, citado pela Lusa.

Nesse sentido, e porque Greenwood foi afastado da equipa, Jesse Lingard acabou por ficar no plantel.

«Foram as duas coisas. Uma coisa foi, obviamente, o problema que tivemos com Mason Greenwood, de ficar sem um jogador que atuou regularmente nas últimas semanas. E, por outro lado, o clube não conseguiu chegar a um acordo com nenhum outro clube [para a saída de Lingard]», disse.

«Com a janela a fechar na [última] segunda-feira à noite, durante a tarde, a direção informou-me que preferia que ele [Jesse Lingard] ficasse. Para mim, essa foi uma decisão que eu entendi e aceitei completamente», acrescentou.