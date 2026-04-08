Manchester United: Paul Scholes aponta a porta de saída a oito jogadores
Antigo internacional inglês considera que a equipa de Old Trafford precisa de uma reformulação profunda do plantel e aponta nomes
Antigo internacional inglês considera que a equipa de Old Trafford precisa de uma reformulação profunda do plantel e aponta nomes
Paul Scholes, antigo jogador do Manchester United, defende uma reformulação profunda do plantel da equipa de Old Trafford de forma a que o clube possa voltar a lutar por títulos importantes. O antigo internacional inglês avança, inclusive, com uma lista de oito jogadores que, segundo seu critério, deveriam deixar o clube na final da corrente temporada, entre os quais está Harry Maguire, que, na passada terça-feira, renovou contrato até 2027.
O antigo internacional inglês até começa por elogiar o capitão do United, considerando que «regressou dos mortos», mas considera que não tem a qualidade necessária para o United poder lutar pela Premier League. «Até acho que ele tem estado muito bem, voltou dos mortos. Acho que foi sensacional, estou muito feliz por ele, mas estou a pensar numa equipa do Manchester United que possa ganhar a Premier League e a Champions, e é para aí que o United deveria apontar», referiu Paul Scholes numa conversa com Nicky Butt e Paddy McGuinness no podcast «The Good, The Bad & The Football».
Além de Maguire, Scholes aponta ainda os nomes do ex-sportinguista Manuel Ugarte, Casemiro, Luke Shaw, Mason Mount, Joshua Zirkzee, Noussair Mazraoui, Leny Yoro e Patrick Dorgu.
Apesar de tudo, o Manchester United tem vindo a recuperar desde a saída de Ruben Amorim e a promoção de Michael Carrick, ocupando atualmente o terceiro lugar da classificação da Premier League.