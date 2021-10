José Mourinho não é bem como o ‘pintam’.

A garantia foi dada por Nicky Butt, antigo jogador do Manchester United, e responsável pela academia do clube nos últimos anos, em entrevista ao The Athletic.

Butt contraria quem diz que o português não aposta em jogadores jovens e dá exemplos da sua experiência.

«Quando Mourinho chegou ao Man Utd, eu era o responsável pela academia do clube. E muitos diziam que ele não queria saber de jovens jogadores porque preferia jogadores experientes. A realidade foi completamente diferente», começou por dizer.

«Ele falava comigo todas as manhãs ao pequeno-almoço, perguntava-me pelos jovens jogadores, era próximo e cooperante. Era obstinado e egoísta – e quer queiramos quer não, os grandes treinadores são assim», revelou ainda.

Ora, um dos jogadores que chamou a atenção a Mourinho, ainda de acordo com Nicky Butt, foi Mason Greenwood. Mas a vontade do treinador português o puxar para a equipa principal esbarrou… no regulamento.

«Ele perguntava-me quais os jogadores que eu queria fazer subir. E questionou-me: ‘quem é este miúdo, o Greenwood?’», recordou, sobre uma altura em que o jogador tinha apenas 15 anos.

«‘Tens de o trazer para treinar connosco’, pediu-me, mas tive de lhe dizer: ‘Não podemos. Ele ainda está na escola e há regras e regulamentos’», continuou.

Num outro episódio, Butt confidenciou que Mourinho conversou com a equipa de sub-19 do clube antes de uma viagem a Portugal.

«Mourinho disse-lhes o que podiam esperar e declarou que Lindelof seria o próximo grande jogador», afirmou sobre o então jogador do Benfica», conclui.