No dia em que o Manchester United anunciou a saída de onze jogadores, todos em final de contrato, Bruno Fernandes reservou uma despedida especial para o «amigo» Juan Mata.

«Uma lenda, mágico, mentor e um verdadeiro amigo! Não poderia ter mais sorte em encontrar alguém para conhecer e a aprender neste início no Manchester United e na Premier League. Foi um prazer jogar ao teu lado, mas, mais do que isso, foi incrível ter-te como amigo», escreveu o internacional português nas redes socias.

Uma mensagem a soar a despedida, mas Bruno Fernandes deixou a porta aberta para novo encontro. «Quero desejar-te o melhor para o futuro, porque não mereces menos do que o melhor. Isto não é uma carta de despedida porque sabes que vais ter de voltar para tomar um cappuccino e comer croissants, não é De Gea?», acrescentou ainda Bruno Fernandes.

One legend, magician, mentor and a true friend! I couldn’t be more lucky to find someone to look for and learn in this beginning at @ManUtd and the @premierleague. Was a pleasure to play alongside with you, but more than that was amazing after this time having you as a friend. pic.twitter.com/LvwrhG3ODN