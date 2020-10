Dos cinco principais campeonatos europeus – inglês, alemão, espanhol, italiano e francês –, Bruno Fernandes é quem mais marca de penálti desde que chegou ao Manchester United, em fevereiro.

São 11 golos em nove meses, mais de um golo por mês: é este o registo do internacional português nos red devils da marca dos onze metros, em 12 tentativas – só falhou frente ao Newcastle, no fim de semana passado.

Um registo que, frisamos, e segundo a Opta, faz de Bruno Fernandes o jogador das Big Five que mais concretiza de penálti.

11 - Bruno Fernandes has scored 11 of the 12 of the penalties he has taken for @ManUtd in all competitions; since his club debut in February, his 11 goals from the spot is more than any other player for teams in the big-five European leagues. Retaken. #PSGMUN pic.twitter.com/qXi7IhotVQ