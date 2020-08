Bruno Fernandes chegou ao Manchester United e teve impacto claro na equipa. Não só os red devils conseguiram classificar-se para a Liga dos Campeões através do campeonato, como as melhorias no desempenho foram notórias.

Ora, o médio português mudou-se para Old Trafford a meio da temporada e fez 22 jogos pelo clube inglês nesta época de estreia.

Na Premier League, jogou 14 partidas. Fez oito golos e teve sete assistências. Na outra prova inglesa que disputou, a Taça de Inglaterra, Bruno Fernandes fez três jogos e marcou um golo.

Por fim, a Liga Europa, da qual foi eliminado neste domingo e que terminou com a temporada do ManUtd. Em cinco encontros da prova europeia, Bruno Fernandes apontou três golos pelo United e fez um passe para golo.

Ou seja, pelo United, os números totais desta época de estreia [na verdade, meia época] são de 22 jogos, 12 golos marcados e oito assistências.

O internacional português é ainda o melhor marcador da Liga Europa com oito golos. Isto porque tinha feito cinco pelo Sporting.

Assim, no total da temporada, ou seja, juntando os números de leão ao peito e nos red devils, Bruno fez 50 jogos, apontou 27 golos e fez 22 assistências.