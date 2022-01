Ralf Rangnick, treinador do Manchester United, voltou a comentar a insatisfação de Cristiano Ronaldo depois de ter substituído o internacional português no jogo com o Brentford. O treinador alemão desvalorizou o incidente, considerando que o gesto do português revela apenas a sua enorme ambição.

«Não o culpo pela reação que teve, mas obviamente que qualquer treinador desejaria que não tivesse sido tão emotivo e muito menos à frente das câmaras pois não penso que tenha sido bom para ninguém. Nem para ele, nem para os companheiros. É um desporto emocionante e os jogadores respondem de forma emotiva. Não levei para o lado pessoal», começou por dizer o treinador alemão, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo sobre o West Ham (1-0).

O treinador alemão explicou depois que interpretou o gesto do internacional português como um ataque pessoal. «Não interpretei como se ele me estivesse a desafiar. Esta não foi a primeira vez que ele fez isso, se foram ver alguns momentos com o Alex [Ferguson] ou até com outros treinadores que o substituíram, podem ver que a sua reação foi bastante parecida, o que mostra que nada tem a ver com o treinador», prosseguiu.

Para Ranginck a insatisfação de Cristiano Ronaldo resultou apenas da «sua própria ambição e do desejo de ficar em campo». «O futebol é um desporto de equipa e para nós é importante tirar o máximo proveito de cada jogo, o máximo de pontos possíveis, e é uma decisão de cada treinador sobre o que realmente a equipa precisa para vencer um jogo. Não sou alguém que no final diz que tudo correu de forma perfeita, mas neste caso tudo correu como estava planeado», destacou ainda o treinador alemão.