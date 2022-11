Wayne Rooney foi questionado na última madrugada sobre a entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, na qual o atual avançado do Manchester United criticou o antigo internacional inglês, atual treinador dos DC United, com quem partilhou balneário no Manchester United.

Em declarações à CNN, e à margem de uma gala na qual foi premiado, Rooney defendeu que não criticou Ronaldo, apenas mencionou que a idade atinge toda a gente.

«Ronaldo é um jogador fantástico. Ele e o Messi são provavelmente os melhores jogadores da história. Não é uma crítica, o que eu disse é que a idade afeta toda a gente e o Cristiano tem tido dificuldades em lidar com isso», afirmou.

«Claro que a entrevista chegou a toda a gente. É uma situação estranha, mas tenho a certeza que o Manchester United vai lidar da melhor maneira e tomar as ações necessárias», acrescentou.