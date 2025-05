Ruben Amorim assume que a temporada do Manchester United é para esquecer e reforça a ideia que o foco está totalmente na final da Liga Europa, marcado para a próxima quarta-feira, frente ao Tottenham.

A derrota diante do Chelsea, na passada sexta-feira, a 18.ª na temporada, colocou ainda amais peso sobre Ruben Amorim, com o Manchester United num embaraçoso 16.º lugar da classificação da Premier League, mas o treinador português quer olhar para o futuro.

«Temos perfeita consciência disso. Já falámos sobre isso, nada vai mudar esta época, a melhor forma de reagir a isto é preparar a final e tentar conquistar um troféu esta época e preparar-nos para a próxima. Sabemos que estamos numa temporada muito complicada, mas não podemos fazer nada, isso está no passado e temos de olhar para a frente. O presente é preparar esta final e, depois, a próxima época», disse o treinador logo a abrir a conferência de imprensa em Stamford Bridge.

Ao contrário de Ange Postecoglou, treinador do Tottenham, que fez descansar os seus melhores jogadores na derrota no Villa Park, Ruben Amorim apostou num onze que não deverá estar muito longe do que vai entrar em campo na final de Bilbau.

«Sim, em primeiro lugar pelas sensações. Não gostei das sensações no jogo anterior. Depois vamos ter cinco jogos para preparar este jogo. São dois dias para a recuperação total. Podemos ver uns vídeos e melhorar em alguns aspetos. Depois mais dois para preparar o jogo e um para competir. Se tivesse deixado alguns jogadores de fora, os mesmos que já tinham ficado no jogo anterior, seriam dez dias sem um jogo. Não gosto disso, acho que a melhor maneira de preparar um jogo é a competir. Estamos no Manchester United, precisamos de competir em todos os jogos», explicou.

Bruno Fernandes foi um dos titulares e só foi rendido a dez minutos do final do jogo. «Foi por vários motivos. Queria um jogador diferente ali e, claro, também a pensar na final», referiu ainda.