Ruben Amorim deixa o Manchester United sem ter realizado uma temporada completa e com um saldo muito negativo. Num total de 63 jogos, no cômputo das duas temporadas parciais em que liderou a equipa de Old Trafford, o treinador português venceu apenas 24 que [38,1 por cento], tendo averbado 18 empates e 21 derrotas.

Ruben Amorim estreou-se no Manchester United a 24 de novembro de 2024, com um empate diante do Ipswich (1-1), à 12.ª jornada da Premier League, depois de ter somado onze vitórias consecutivas no arranque da temporada do Sporting. Um início de uma campanha com um total de 63 jogos, com a particularidade de não ter feito uma época completa.

Entrou na temporada de 2024/25 à 12.ª jornada, saiu na temporada de 2025/26 na 20.ª ronda, curiosamente com o mesmo resultado com que se tinha estreado, com um empate 1-1, no passado domingo, diante do Leeds (1-1).

No total dos 63 jogos, em todas as competições em que o Manchester United esteve envolvido, Ruben Amorim venceu apenas 24, tendo somado 18 empates e 21 derrotas.

Na primeira temporada, com 42 jogos, Ruben Amorim terminou a Premier League no 15.º lugar, deixando o clube fora das competições europeias na presente temporada. Na Taça de Inglaterra, foi afastado, no desempate por penáltis (3-5), diante do Arsenal, depois de um empate 1-1, enquanto na Taça da Liga chegou aos quartos de final onde caiu diante do Tottenham com uma derrota por 3-4.

Neste primeiro ano, a competição que o treinador português teve mais sucesso foi na Liga Europa, onde somou oito vitórias, dois empates, tendo mesmo chegado à final, em Bilbau, que acabou por também perder diante do Tottenham (0-1).

Humilhação na Taça da Liga

Já na presente temporada, com 21 jogos, Ruben Amorim somou apenas 8 vitórias na Premier League e foi humilhado na Taça da Liga, ao cair diante do modesto Grimsby Town, do quarto escalão, no desempate por penáltis (11-12) depois de um empate 2-2.

Na Premier League, em 20 jogos, o treinador português somou apenas 8 vitórias, às quais juntou 7 empates e 5 derrotas, que se traduzem no 6.º lugar da classificação, com 31 pontos, menos 17 do que o líder Arsenal.