O Manchester United tem mais vitórias fora de casa do que em Old Trafford esta época e o treinador Ole Solskjaer tem uma explicação singular para isso: a cor das bancadas atrapalha os jogadores.

«Alguns jogadores dizem que aquela decisão que tens de tomar numa fração de segundo - olhar por cima do ombro, perceber se o teu companheiro está lá ou não - ficava mais difícil com camisolas vermelhas sobre o fundo vermelho. Não deveria ser um problema, mas mudámos», revelou o treinador norueguês no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do segundo jogo com o Granada, para a Liga Europa.

Sem adeptos nas bancadas, o vermelho, a principal cor do clube, sobressai nas bancadas que, além das cadeiras, estão enfeitadas com tarjas vermelhas.

A verdade é que a equipa de Bruno Fernandes venceu apenas treze dos 24 jogos que fez como anfitrião, enquanto fora de Old Trafford, a equipa de Manchester soma 17 triunfos em 26 deslocações.

Falta agora saber se o clube vai atender ao pedido do treinador e mudar a cor das bancadas. Uma curiosidade que poderá ser desfeita já esta quinta-feira, quando o United receber os espanhóis do Granada para o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.