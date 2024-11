Victor Lindelof lesionou-se ao serviço da seleção da Suécia e deverá ser baixa para a estreia de Ruben Amorim à frente do Manchester United, marcada para o próximo domingo, frente ao Ipswich Town.

O antigo central do Benfica saiu lesionado na partida em que a Suécia bateu a Eslováquia por 2-1, com um golo e uma assistência do sportinguista Viktor Gyökeres.

O central deixou o relvado aos 21 minutos de jogo, substituído por Carl Starfelt, e o diagnóstico do departamento médico da seleção sueca aponta para uma lesão na virilha esquerda. «Victor Nilsson Lindelöf deixa a coleção após a lesão na virilha contraída na partida de ontem. Desejamos uma recuperação rápida», lê-se no comunicado divulgado pela federação sueca.

Lindelof vai, assim, regressar mais cedo a Manchester para reforçar o departamento médico da equipa que já conta com Luke Shaw, Leny Yoro, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Kobbie Mainoo e Tyrrell Malacia.

Ruben Amorim aguarda pela chegada dos internacionais que estão ao serviço das seleções para preparar a visita ao campo do Ipswich Town, jogo da 12.ª jornada da Premier League, marcado para o próximo domingo e que vai assinalar a estreia do novo treinador à frente da equipa de Old Trafford.