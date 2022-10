Cristiano Ronaldo não saiu do banco de suplentes do Manchester United na derrota pesada por 6-3 em casa do rival Manchester City.

Na conferência de imprensa pós-jogo, o treinador dos red devils explicou por que razão acabou por não lançar o avançado português.

«Não o ia meter porque estávamos a perder 4-0 e seria uma falta de respeito pelo Cristiano e pela sua grande carreia», explicou Erik Ten Hag, negando que o facto de ter optado por fazer entrar Martial significasse que Ronaldo passou de segunda para terceira opção para o eixo do ataque.

Ao intervalo do jogo no Etihad, a equipa de Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva já vencia por 4-0.