O Manchester United vai jogar no Estádio do Dragão, na próxima quinta-feira, sob brasas, depois da derrota, em casa, diante do Tottenham (0-3) que ficou marcada pela expulsão de Bruno Fernandes. No final do jogo, o treinador Erik tem Hag garantiu que não está preocupado com a possibilidade de vir a ser despedido.

A equipa de Old Trafford ocupa um modesto 12.º lugar na classificação da Premier League, com apenas sete pontos conquistados nos primeiros seis jogos, mas Ten Hag garante que não está preocupado com o seu futuro. «Não estou a pensar nisso. Todos fizemos um compromisso de nos mantermos unidos, tanto a direção como a equipa técnica, no passado verão. Tomámos essa decisão depois de uma análise sobre o que pode ser melhorado em termos de organização e quanto à forma como pretendemos melhorar a equipa», começou por destacar em conferência de imprensa.

Um processo que tem vindo a sofrer vários entraves, segundo admite o técnico. «Sabíamos que ia demorar tempo, pela forma como decorreu a janela de mercado, alguns jogadores chegaram tarde, como o Ugarte, também tivemos de aplicar algumas melhorias na organização, além de termos de lidar com as lesões de alguns jogadores importantes», prosseguiu.

Em resumo, Ten Hag diz que precisa de mais tempo para que as melhorias se comecem a notar. «Penso que vamos acabar por melhorar. Precisamos de tempo. Estamos todos juntos no mesmo barco, a direção, a equipa técnica, p staff e o grupo de jogadores também. Não tenho qualquer preocupação em relação a isso», insistiu.

O Manchester United vai agora viajar para Portugal, para defrontar o FC Porto, em jogo da segunda ronda da Liga Europa, na próxima quinta-feira, depois vai ainda defrontar o Aston Villa, antes de nova pausa para os compromissos das seleções.

«Claro que queremos reagir. Há sempre um novo jogo, vai ser um novo dia. Temos de aprender com os erros. Isto não pode acontecer duas vezes em quatro dias, um defesa adversário fintar a equipa toda sem ser travado. São coisas impossíveis no futebol profissional, erros que não podem ser cometidos ao mais alto nível. Não pode acontecer, especialmente quando falámos disso de forma tão clara. Quando sofremos um golo tão cedo, precisamos de manter a calma e seguir o plano. Os jogadores ficaram muito stressados depois de sofrerem um golo tão rápido, depois tomaram decisões erradas. Vamos reagir», destacou ainda o treinador neerlandês que está no comando da equipa desde 2022.

Na época passada, o Manchester United terminou o campeonato no oitavo lugar, naquela que foi a pior classificação da equipa desde 1990, mas a direção segurou o treinador depois da vitória sobre o City na final da Taça de Inglaterra.