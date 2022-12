Treinador do Manchester United, Erik ten Hag voltou a admitir que os red devils estão no mercado à procura de um avançado, isto cerca de um mês depois de anunciada a rescisão com Cristiano Ronaldo.

Em declarações no final da vitória frente ao Nottingham Forest, o técnico neerlandês frisou, no entanto, que tem de ser a contratação certa.

«Estamos sempre no mercado, mas tem de ser uma contratação que vá de encontro ao nosso critério desportivo e financeiro. Fazemos o possível para trazer o jogador que precisamos», começou por dizer, citado pela BBC.

Depois, ten Hag foi questionado sobre Cody Gakpo, avançado que foi associado durante muitos meses ao United, mas acabou por ser contratado pelo Liverpool.

«Não falo sobre casos individuais. Estamos interessados em jogadores ofensivos, um avançado, isso seria bom porque temos muitos jogos no futuro», defendeu.

«Queremos continuar a jogar em todas as competições, queremos continuar a lutar até ao final da época, por isso precisamos de números para continuarmos a competir», concluiu.