Erik ten Hag, treinador do Manchester United, revelou agora que só soube que Cristiano Ronaldo queria deixar o clube quando ouviu a polémica entrevista do internacional português a Piers Morgan.

O treinador neerlandês falou esta sexta-feira aos jornalistas ingleses que estão a acompanhar o estágio que o Manchester United está a realizar em Cadiz, no sul de Espanha. «Eu queria que ele ficasse desde o primeiro momento até ao fim. Ele queria sair, isso ficou bem evidente. Quando um jogador não quer definitivamente ficar neste clube, então tem mesmo de sair», começou por destacar.

O problema, para Ten Hag, é que Cristiano Ronaldo nunca lhe disse frontalmente que queria mesmo ir embora. «Foi na entrevista a primeira vez que ouvi que ele queria sair. Penso que como clube não se pode aceitar isso. Haverá sempre consequências. Para dar esse passo [dar a entrevista], ele sabe as consequências. Antes disso, ele nunca me disse», garantiu.

O técnico neerlandês foi ainda mais específico. «Durante a época não houve janela de transferências, mas até àquele momento, ele nunca me disse “quero sair”. No verão tivemos uma conversa. Na altura ele disse-me: “Vou decidir dentro de sete dias se quero ficar”. Depois voltou e disse: “Quero ficar”. Até àquela entrevista não ouvi mais nada [sobre o assunto]», acrescentou.

E o que estava na cabeça de Ten Hag? «Queríamos que ele fizesse parte do nosso projeto, que ele contribuísse para o Manchester United, porque ele é um grande jogador. Tem uma grande história, mas está no passado e temos de olhar para o futuro», destacou ainda.

A relação entre o treinador e o jogador deteriorou-se quando Cristiano Ronaldo recusou entrar no final de um jogo com o Tottenham. «Quando ele está em forma, é um grande jogador. E ele poderia ter-nos ajudado a recuperar e a alcançar os objetivos que tínhamos. Isso era claro. Mas ele não foi. Gosto de trabalhar com jogadores de topo. Sei que eles podem fazer a diferença. É por isso que queres ter jogadores como ele no balneário. Mas o que aconteceu, aconteceu. Tenho de escolher os jogadores que estão no melhor momento e apresentar o melhor onze. Só tenho de prestar contas à equipa e ao clube», referiu ainda Ten Hag.