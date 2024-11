Manuel Ugarte revelou que o plantel do Manchester United está entusiasmado com a chegada de Ruben Amorim e impressionados com a juventude do novo treinador. O antigo jogador do Sporting falou à DAZN/Portugal, logo depois do empate que a equipa de Old Trafford cedeu, em casa, diante do Chelsea (1-1).

As primeiras palavras do internacional uruguaio foram sobre o jogo que acabou com um sentimento de frustração para a equipa da casa. «Foi um jogo com um ambiente incrível, nós e os adeptos merecíamos a vitória, mas foi um resultado com um sabor amargo. Tivemos possibilidades para ganhar, mas são coisas que acontecem», começou por referir o médio.

Quanto à iminente chegada de Ruben Amorim, marcada para o próximo dia 11, Ugarte lembrou primeiro o Sporting. «Já vi que os sportinguistas estão chateados, é compreensível porque o míster é um grande treinador. Vai ser bom para o United, vamos tentar aproveitar. Ele que transmita as suas ideias o mais rápido possível», destacou.

Ugarte foi campeão no Sporting sob o comando de Ruben Amorim e já conhece bem os métodos de trabalho do novo treinador do United. «Acho que a dinâmica e o dia-a-dia vai ser parecido com o Sporting, mas, obviamente, muda a liga, muda o país, muda o futebol... Vai ser um grande desafio para ele, mas todos sabemos que ele tem capacidade para isso», comentou.

Os companheiros de Ugarte também lhe têm feito muitas perguntas sobre o novo líder. «Sim, já me fizeram muitas perguntas. Uma coisa que os surpreendeu é a idade dele (39 anos). É muito jovem, tem muita fome de ganhar. Tenho a certeza que vão gostar dele», contou.

Ruben Amorim vai ainda fazer mais dois jogos pelo Sporting, mas em Manchester já se vão contando os dias para o ingresso do sucessor de Erik Tem Hag. «Sim, claro, principalmente porque o clube precisa começar a construir um caminho, o mister vai ser muito importante para isso», referiu ainda.