Bruno Fernandes conquistou o prémio Sir Matt Busby, referente a melhor jogador do Manchester United.

O médio português foi o preferido dos adeptos dos Red Devils pela quinta temporada (depois de 2020, 2021, 2024 e 2025).

Eleito pelos fãs pela quinta vez, Bruno Fernandes, que cumpre a sétima temporada em Old Trafford, tornou-se no jogador mais vezes escolhido, deixando para trás Cristiano Ronaldo e David De Gea, que tinha sido distinguidos em quatro ocasiões.

Já nesta sexta-feira, Bruno Fernandes foi eleito jogador do ano do Man United, numa votação dos companheiros de equipa.