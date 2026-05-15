Manchester United
Há 1h e 21min
Ultrapassa CR7: Bruno Fernandes eleito jogador do ano do Man United pela quinta vez
Médio é o jogador que mais vezes foi distinguido
Médio é o jogador que mais vezes foi distinguido
Bruno Fernandes conquistou o prémio Sir Matt Busby, referente a melhor jogador do Manchester United.
O médio português foi o preferido dos adeptos dos Red Devils pela quinta temporada (depois de 2020, 2021, 2024 e 2025).
Eleito pelos fãs pela quinta vez, Bruno Fernandes, que cumpre a sétima temporada em Old Trafford, tornou-se no jogador mais vezes escolhido, deixando para trás Cristiano Ronaldo e David De Gea, que tinha sido distinguidos em quatro ocasiões.
Já nesta sexta-feira, Bruno Fernandes foi eleito jogador do ano do Man United, numa votação dos companheiros de equipa.
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