Não está bom o clima no Manchester United.

Após a derrota frente ao Arsenal, por 3-1, Erik ten Hag foi convidado a explicar a ausência de Jadon Sancho da ficha de jogo. As palavras do técnico dos red devils não foram simpáticas.

«Não o convocámos por causa do seu desempenho nos treinos. É preciso estar num certo nível todos os dias para jogar no Manchester United. Podemos fazer escolhas no ataque e por isso ele não foi convocado para este jogo», afirmou, citado pela BBC.

Ora, o internacional inglês não se deixou ficar e respondeu ao treinador com uma publicação nas redes sociais, na qual garante que treinou de forma empenhada durante a semana.

«Por favor, não acreditem em tudo o que leem. Não vou permitir que as pessoas digam coisas que não são verdade, treinei muito bem esta semana. Acredito que haja outras razões para isto acontecer, mas não as vou explicar, já sou bode expiatório há muito tempo, não é justo», escreveu.

«Só quero jogar futebol com um sorriso na cara e ajudar a minha equipa. Respeito todas as decisões da equipa técnica, jogo com jogadores fantásticos e estou grato por isso. Sei que todas as semanas são um desafio e vou continuar a lutar por este emblema aconteça o que acontecer», lê-se ainda.