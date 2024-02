Jim Ratcliffe foi oficializado esta terça-feira como coproprietário do Manchester United, depois de o processo ter sido aprovado pela federação inglesa e pela Premier League.

Em comunicado, os red devils informam que a aquisição de 25 por cento das ações do clube por parte do empresário que é dono da INEOS anos ficou finalizada, com todas as autorizações a serem concedidas pelas entidades responsáveis, ou seja, federação inglesa, Premier League e mercado britânico.

Segundo a imprensa inglesa, Ratcliffe injetou cerca de 185 milhões no clube onde jogam Bruno Fernandes e Diogo Dalot: até ao final do ano, é expectável que injete mais 100 milhões de euros, com o objetivo de modernizar o estádio de Old Trafford e as infraestruturas do clube.

Jim Ratcliffe, refira-se, é ainda dono do Nice, de França, e do Lausanne, da Suíça.