Chegou como uma solução de recurso para participar na pré-época, mas vai ficar até ao verão de 2024: Jonny Evans assinou em definitivo pelo Manchester United.

O defesa-central irlandês era um jogador livre depois de terminar contrato com o Leicester, e em julho assinou um contrato de curta duração para integrar a pré-temporada da equipa de Ten Hag. Agora, assina até 2024.

É a segunda estadia de Jonny Evans no Manchester United: fez a formação nos red devils e havia saído em 2015.

The homecoming, made official.



After eight years away, Jonny Evans is back where it all started ❤️#MUFC