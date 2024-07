Joshua Zirkzee é reforço do Manchester United, anunciaram os red devils este domingo.

O avançado de 23 anos deixa o Bolonha e assina um contrato válido por cinco anos, com mais um de opção, informou o emblema inglês.

«Com as conversas que tive com o treinador [Erik ten Hag] e os donos do clube sei o quanto o futuro é entusiasmante vai ser e mal posso esperar por ajudar o Manchester United a ter sucesso», disse, aos meios de comunicação do novo clube.

Zirkzee foi contratado pelo Bayern Munique ao Feyenoord ainda na formação, mas nos bávaros nunca conseguiu afirmar-se, apesar de ter feito alguns jogos pela equipa principal. Depois de dois empréstimos a Anderlecht e Parma, fixou-se no Bolonha em 2022. Na época passada, fez 12 golos e seis assistências em 37 jogos.

Internacional neerlandês, esteve recentemente no Euro 2024.