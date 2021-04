A cumplicidade entre Bruno Fernandes e Juan Mata é visível e os dois jogadores mostram-na muitas vezes em trocas de mensagens nas redes sociais.

O jogador português publicou uma mensagem após o jogo com o Granada com uma fotografia em que mostra o momento em que é substituído por Mata e lhe entrega a braçadeira de capitão. O espanhol tem um sorriso terno no rosto.

Na legenda, Bruno Fernandes escreveu: «Como é um verdadeiro bromance [amizade próxima]».

Marcus Rashford não perdeu a oportunidade de fazer uma piada e partilhou a foto de um abraço entre Mata e de Gea, com a legenda: «Erm, David de Gea, não sei o que pensarás disto».