Juan Mata renovou contrato com o Manchester United por mais uma época, o que significa que, pelo menos até ao próximo verão, a camisola 8 dos red devils continua a ter o mesmo dono.

Bruno Fernandes brincou com isso mesmo, afirmando que vai ter de esperar pelo dorsal 8 mais um ano. O experiente médio entrou na brincadeira e respondeu ao internacional português.

I guess I’ll have to wait for the number 8 another year... 😒😂



Congrats brother!! Well deserved! An example and an inspiration on and off the pitch 🤩 @juanmata8 https://t.co/kziTxCVMIu