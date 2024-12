Esta quinta-feira, o Manchester United anunciou o falecimento de Kath Phipps, funcionária que estava ligada ao clube desde 1968.

«Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento da nossa querida colega Kath Phipps aos 85 anos», pode ler-se no comunicado oficial.

Rececionista dos Red Devils, Kath era adorada por todos no clube pela boa disposição e disponibilidade total para ajudar. A relação era de tal modo especial que no funeral do marido de Kath, Sir Alex Ferguson levou todo o plantel do Man. United a prestar homenagem. Durante a pandemia da Covid-19, vários jogadores e membros do clube visitaram a funcionária para garantir que a mesma não ficava sozinha.

«Acho que nunca tive uma discussão com ninguém em todos os anos em que aqui estive. Estou ansiosa por chegar e ter um sorriso na cara todos os dias. Desejar “bom dia” às pessoas. Gosto de estar aqui. Nem todos podem dizer que gostam de ir trabalhar, mas eu gosto. O futebol tem sido a minha vida», referiu numa entrevista em 2023, aquando do 55.º aniversário no clube.

Vários jogadores e antigos jogadores já reagiram ao falecimento de Kath Phipps, como é o caso de Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Harry Maguire, Ruud van Nistelrooy (atual treinador do Leicester), Andre Onana e muitos mais.