O remate forte de Cristiano Ronaldo fez estragos na terça-feira, antes do duelo do Manchester United frente ao Young Boys, como foi noticiado logo no momento.

Durante o aquecimento, o internacional português teve pontaria a mais num remate e acertou numa steward, que, soube-se depois, fala português.

Agora, surgem imagens do preciso momento em que Ronaldo acerta na senhora, que estava virada de costas para o campo. O avançado acercou-se logo da zona para perceber se estava tudo bem.

Ora veja: