No rescaldo ao triunfo sobre o Bodo/Glimt, por 3-2, na 5.ª jornada da Fase Liga da Liga Europa, Ruben Amorim agradeceu a receção em Old Trafford.

Em conferência de imprensa, o treinador português teceu elogios ao adversário da noite desta quinta-feira e sublinhou o potencial de Rasmus Hojlund, ponta de lança dinamarquês, que foi titular e bisou.

«Acho que melhorámos vários fatores, este jogo foi para uma competição diferente, frente a um adversário diferente. Melhorámos com a bola, puxámos a equipa para a frente e criámos mais oportunidades. Deveríamos ter matado o jogo, porque sofremos duas transições [no fim]. Precisamos de melhorar. Foi algo de índice físico. Mas, gostei de algumas coisas que a equipa fez esta noite.»

«A receção foi especial, porque metade dos presentes no estádio não me conhecem, só sabem que vim de Portugal. Ainda não fiz nada pelo clube, mas, pela forma como me apoiaram, fez-me sentir que não estou sozinho, sinto-me um deles. Espero não desiludir os adeptos.»

«Penso que o Hojlund tem de melhor a ligação e a receção, porque dá demasiados toques quando retém a posse. Mas, é importante e oferece a ligação para as transições. Nos golos foi agressivo na área e é um jogador de qualidade. Ele marca os golos mais difíceis, tem muito para melhorar. Mas, fez um ótimo trabalho esta noite.»

«Bodo/Glimt? É uma equipa bem trabalhada, conhecem-se muito bem. Se virem os golos, foram jogadas de um toque. São muito rápidos e fortes, nas transições sentimos que têm muita força e são capazes de criar dificuldades. Foi um jogo complicado nesse aspeto, mas controlámos e mantivemos a bola longe do adversário. São uma boa equipa e acho que vão ganhar a Liga [da Noruega], de novo.»