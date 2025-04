No rescaldo ao empate na visita ao Lyon (2-2), no arranque dos “quartos” da Liga Europa, Ruben Amorim comentou as exibições de Onana, Hojlund e de Zirkzee, em conferência de imprensa.

«Erros acontecem. Se jogas, cometes erros. Se analisarem a época, eu cometi mais erros do que o Onana. Temos mais um jogo para mudar a eliminatória. Devemos analisar os golos e estudar os movimentos do Onana, para ele trabalhar com a equipa técnica. Esta é a melhor forma de perceber como podemos melhorar. Ainda não estive com o Onana, depois dos jogos tento acalmar-me, para falar corretamente. Eu senti o balneário tranquilo, o que é bom.»

«Estamos cada vez mais consistentes, mas também precisamos de vencer. Antes do 2-2, tivemos a oportunidade de fazer o 1-3. Gostei dessa atitude e da energia da equipa. Em todo o caso, ainda podemos vencer a eliminatória.»

«Os jogadores mais importantes, por vezes, são aqueles que saem do banco. Ainda assim, o Hojlund trabalhou muito na primeira parte, para pressionar os adversários. Quanto ao Zirkzee, fez um ótimo golo e um bom trabalho quando foi a jogo.»

«O Lyon procura atrair-nos para a sua área, porque gosta de jogar em transição, com espaço no meio-campo ofensivo. Devemos jogar com o cérebro e não com o coração. Vamos jogar a segunda mão em casa, com um jogador a mais: os nossos adeptos.»

O vencedor desta eliminatória vai cruzar destinos com Rangers ou Athletic Bilbao nas meias-finais.