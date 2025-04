No rescaldo ao empate na visita ao Lyon (2-2), no arranque dos “quartos” da Liga Europa, Ruben Amorim lamentou o golo sofrido para lá do minuto 90.

«O golo no final é algo que podemos evitar, mas também marcámos no final da primeira parte. No início o Lyon obrigou-nos a adaptar a pressão. Foi um jogo dividido e a eliminatória vai ser decidida na segunda mão, que vai ser ainda mais complicada. Ainda assim, temos tudo para seguir em frente.»

«Se olharmos para o jogo, o resultado é justo. Mas, na segunda parte controlámos, marcámos o segundo golo e até podíamos ter feito o terceiro. O empate custa-nos mais.»

«Na segunda mão, com o nosso público, temos de ser mais inteligentes, sem jogar tanto com o coração», disse à Sport TV.

O vencedor desta eliminatória vai cruzar destinos com Rangers ou Athletic Bilbao nas meias-finais.