Bruno Fernandes era um homem satisfeito após a vitória do Manchester United frente ao Granada, que confirmou o apuramento dos red devils para as meias-finais da Liga Europa.

Em declarações à BT Sport, o médio português elogiou a prestação da sua equipa e afirmou que agora é tempo de dar o «próximo passo».

«Foi um bom jogo. É sempre difícil jogar na Liga Europa, independentemente do adversário. Sabemos que o Granada tem qualidade, eles conseguem criar oportunidades. Estivemos bem. Controlámos o jogo e tivemos muita posse de bola. O resultado demonstra isso», disse.

«Agora é tempo para darmos o próximo passo e ganharmos a meia-final [frente à Roma]. Mas primeiro temos de focar-nos no campeonato», continuou.

Depois, Bruno Fernandes deixou elogios a Cavani, autor de um dos golos desta noite: «Ele é um avançado puro, um número ‘9’ puro.»

«Todas as equipas são difíceis. São organizados defensivamente e podem criar problemas ofensivamente. (…) Sabemos o que temos de fazer. Se fizermos as coisas bem, teremos as nossas hipóteses», argumentou, sobre a Roma, de Paulo Fonseca.