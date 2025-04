A imprensa britânica e francesa permanecem extasiadas com o desfecho do Man United-Lyon (5-4), na segunda mão dos “quartos” da Liga Europa – eliminatória que terminou em 7-6.

Há elogios a Ruben Amorim, Harry Maguire e Bruno Fernandes, mas também há desilusão francesa. Alguns adeptos do Lyon foram incapazes de dormir na madrugada desta sexta-feira.

«Se Ruben Amorim planeia embrulhar algo em algodão, deveria ser a cabeça de Maguire», Nathan Salt no Daily Mail

«Harry Maguire marcar de cabeça para ajudar o Man United a recuperar de uma desvantagem na Europa? Já vimos esta história antes. Mas não desta forma, instaurando a anarquia em Old Trafford. Ruben Amorim está ansioso por embrulhar as estrelas em algodão, a pensar na campanha na Liga Europa. A cabeça de Maguire merece um lugar seguro.»

«Em outubro, ainda comandado por Erik ten Hag, o Man United esteve a vencer o FC Porto por 0-2, mas desabou e esteve a perder por 2-3. Maguire, suplente utilizado naquela noite, cabeceou [para o empate].»

«Maguire foi descartado inúmeras vezes. Expulso da capitania e apontado a transferências no passado. Mas manteve a calma e continua a proporcionar momentos incríveis. É o exemplo perfeito de quem nunca se descartou. Dono de uma mentalidade inabalável. Num momento crucial, contagiou a equipa.»

«É fácil apoiar Ruben Amorim, um treinador no qual muitos acreditam. Pode mudar o rumo do clube.»

«Bruno Fernandes encerrou o debate – agora Amorim deve ter cuidado», Andy Dunn no Mirror

«O relógio já passava da meia-noite quando Bruno Fernandes se aproximou da multidão de adeptos fervorosos. O capitão do Manchester United esteve com os fãs, como sempre. Tem havido muita discussão sobre se Bruno Fernandes é o homem adequado para ser capitão. Fez muito mais do que qualquer outro para impedir que uma temporada medíocre se tornasse desastrosa. Certamente encerrou este debate.»

«Teve um papel fundamental naquela surpreendente recuperação de três golos. Ao fazer a lista de elementos mais importantes para o Man United na Premier League, Bruno Fernandes está no topo. E é por isso que Ruben Amorim o deve envolver em algodão nas próximas semanas, antes da meia-final.»

«Foi titular em 11 dos 12 jogos na Liga Europa. Jogou três partidas completas na Taça de Inglaterra, duas das quais foram para prolongamento. Ainda disputou 180 minutos na Taça da Liga. Incansável.»

«Maguire marca o golo da vitória e Man United faz reviravolta caótica», Jamie Jackson no Guardian

«Este é o Manchester United e o seu orgulhoso ADN da era “Fergie”, daquele triunfo sobre o Bayern no Camp Nou. Então, Harry Maguire leva o United ao delírio e arrebata o estádio. E Casemiro participou nos três golos decisivos. (…) E esta foi a noite de redenção para Onana.»

«Lyon eliminado após uma segunda mão incrível», HS no L’Équipe

«Insano. Inimaginável. Imprevisível. Surreal. E tão cruel. Faltam adjetivos para descrever a partida perdida pelo Lyon, nesta quinta-feira. Como é possível chegar tão perto do êxtase? E cair em dor? Esses dois sentimentos são fortes, os jogadores do Lyon preferiam vivenciar o contrário, mas desperdiçaram a vantagem de dois golos no prolongamento, reduzidos a dez homens. (…) Os minutos finais e a fúria inglesa pesaram na balança.»

«"Nunca vou superar": adeptos do Lyon no fundo do poço», Julien Huët no Le Parisien

«Uma noite que os adeptos do Lyon não vão esquecer. (…) Nesta manhã de sexta-feira, há cicatrizes a ressurgir: Eindhoven 2005, Milan 2006. Como se, diante a dor, os adeptos sentissem a necessidade de “classificar” as feridas.»

«"Triste e irritado", diz Jeremy Lopez, ator da Comédie-Française. Não dormiu esta noite. Antes de finalmente ir para a cama, a meio da manhã, (…) luta para encontrar as palavras: "Não sei por onde começar. É a pior deceção da história do clube. Um cenário incompreensível. É inaceitável e horrível. Estamos amaldiçoados. A minha única felicidade na Europa foi contra o Man City, em 2020, mas estávamos em pandemia.”»