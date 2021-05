O Manchester United defronta o Villarreal, nesta quarta-feira, na final da Liga Europa e teve um elemento especial junto à equipa.

Antes da partida desta noite, Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Nemanja Matic e Juan Mata estiveram à mesa com sir Alex Ferguson.

O mítico treinador do United esteve à conversa com os jogadores do clube ingês e o sérvio ex-Benfica agradeceu pelo «apoio e conselho» do antigo técnico escocês.