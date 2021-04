Ole Gunnar Solskjaer explicou aos jornalistas a substituição de Paul Pogba ao intervalo do jogo com o Granada, dos quartos de final da Liga Europa. Recorde-se que o francês tinha feito a assistência para o primeiro golo dos Red Devils, apontado por Edison Cavani, mas acabou por não regressar para a segunda parte.

«Às vezes o Paul quer tanto ganhar… Fez dois carrinhos depois de ver o amarelo e pensei que não queria arriscar [que ele fosse expulso], apesar de ele ter jogado tão bem», explicou o treinador do Manchester United no final do encontro, citado pela BT Sport.

«Já não pudemos contar com três jogadores neste jogo [devido a castigo]. A época já tem sido suficientemente difícil…», acrescentou o técnico.

O próprio Pogba falou aos jornalistas também sobre a substituição. «Alguns carrinhos, um cartão amarelo… Era óbvio que tinha de sair», admitiu.

«O amarelo foi uma infelicidade. Na minha opinião, não era amarelo mas tenho de aceitar. Depois disso, todos os jogadores tentaram tirar-me do jogo. O treinador entendeu que seria melhor tirar-me de campo antes que visse o vermelho. Vencemos, e isso é o mais importante», acrescentou.