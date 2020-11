Rio Ferdinand perdeu a cabeça com os erros defensivos que ditaram a derrota do Manchester United, frente ao Istambul Basaksehir (2-1), para a Liga Europa.

O histórico defesa-central dos «Red Devils», hoje comentador televisivo, utilizou a sua conta de Twitter para criticar o posicionamento da equipa, sobretudo no primeiro golo dos turcos, e pedir responsabilidades.

«Estes golos que sofremos... Por favor, digam-me que alguém vai perder a paciência no balneário e vai haver quem seja chamado à responsabilidade. O posicionamento da equipa quando perdemos a bola no primeiro golo...», escreveu o antigo internacional inglês, nitidamente agastado com a equipa de Bruno Fernandes.