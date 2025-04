Uma noite para a eternidade em Old Trafford. Este é o sentimento de milhares de adeptos do Manchester United, entre os quais Rio Ferdinand. Na noite desta quinta-feira na pele de comentador televisivo, o antigo defesa dos “Red Devils” foi à loucura quando Kobbie Mainoo fez o 4-4, aos 120m.

«Eu acredito em milagres», soltou o antigo internacional inglês, quando o jovem avançado fez o primeiro golo desde o regresso de lesão.

Por isso, quando Harry Maguire consumou a reviravolta, aos 120+1m, Rio Ferdinand entrou numa dimensão à parte, a par dos milhares no “Teatro dos Sonhos”.

A vitória do Manchester United sobre o Lyon selou um recorde, o primeiro jogo da história das competições UEFA que contou com cinco golos no prolongamento – dois do Lyon, três do Man United.