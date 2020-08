O jogo desta segunda-feira da Liga Europa, em que o Manchester United venceu o Copenhaga (1-0) e seguiu para as meias finais da prova, teve um episódio curioso no final com uma conversa entre Zeca, Bruno Fernandes e Solskjaer.

Zeca, jogador português naturalizado grego que é capitão do Copenhaga, aproximou-se Solskjaer e disse-lhe: «Obrigado por aquilo que tem feito no Manchester United.»

«Estamos a tentar recuperar. Ele está a ajudar», respondeu o treinador dos Red Devils, apontando para Bruno Fernandes.

«Ele é um jogador fantástico», disse Zeca, acrescentando: «Fiquei um bocado zangado por não o terem contratado antes, apesar de eu ser adepto do Sporting.»

Solskjaer aproveitou para brincar com Bruno Fernandes, dizendo a Zeca: «Ele ficou um bocado zangado porque eu o queria substituir. Ele estava sempre a dar-vos a bola».

A conversa terminou com sorrisos, cumprimentos e uma sugestão do treinador do Manchester United a Zeca: «Talvez possas ficar com a camisola dele [de Bruno Fernandes].»