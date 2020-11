Victor Lindelof está proibido de juntar-se à seleção da Suécia antes do jogo com a Dinamarca, informou a federação daquele país.

O central do Manchester United e mais quatro colegas que atuam no Reino Unido não podem sair do território devido às regras de quarentena.

A federação sueca explica que os jogadores afetados são Robin Olsen, Emil Krafth, Filip Helander, Victor Nilsson Lindelöf e Ken Sema e que a ausência destes se prende com o facto de os clubes que representam não os libertarem à luz da regras do Reino Unido perante a situação na Dinamarca.

«Se os jogadores tiverem de fazer quarentena por um período superior a cinco dias depois da concentração da seleção nacional, não é exigível aos clubes que os libertem», diz a federação sueca.

Ainda assim, os clubes vão ter de libertar Lindelof e companheiros para os jogos seguintes com a Croácia e a França, na Liga das Nações, em partidas a contar para o grupo de Portugal.