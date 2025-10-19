O golo madrugador de Mbeumo e o herói Maguire embalaram o Manchester United para a vitória na visita ao Liverpool (2-1), o que não acontecia desde janeiro de 2016.

Na tarde deste domingo, na oitava ronda da Premier League, Arne Slot não mudou qualquer titular face à derrota na visita ao Chelsea. Por sua vez, Ruben Amorim – que venceu na receção ao Sunderland (2-0) – mexeu em duas peças, com Yoro e Sesko a cederem lugares a Harry Maguire e Matheus Cunha, respetivamente.

Recorde o desenrolar do capítulo 182 do maior dérbi do futebol inglês.

O relógio decalcava o primeiro minuto quando os “Red Devils” aproveitaram a apatia contrária para inaugurar o marcador. Depois de uma dividida aérea que deixou o médio Mac Allister estendido no relvado, Diallo trabalhou pela direita e apostou na profundidade, encontrando correspondência em Mbeumo. O camaronês não se amedrontou e aplicou o segundo golo no campeonato.

Mac Allister preveniu-se para a chuva que está a cair hoje.#DAZNPremier pic.twitter.com/PQKFGqzVaw — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 19, 2025

Na reação, Gakpo rematou ao poste aos 20 minutos e viu um cruzamento desviado para a barra aos 33 minutos. Pelo meio, também Bruno Fernandes atingiu o ferro, enquanto o guardião Mamardashvili travou as investidas de Mason Mount, Mbeumo e Matheus Cunha.

Até ao intervalo, o Liverpool permaneceu na mó de cima, à procura do empate, mas embatendo num Man United organizado atrás e perigoso em contra-ataques pragmáticos pela direita. O empate até se justificaria nessa altura, mas os “Reds” estavam obrigados a acelerar.

Man United muito perto de fazer o 2º golo da tarde 😲#DAZNPremier pic.twitter.com/3gNtbRxe69 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 19, 2025

Ao abrir da etapa complementar, Gakpo voltou a atingir a baliza dos visitantes, mas no poste esquerdo. Desta vez no coração da área, o neerlandês desferiu novo arco na sequência de um canto cobrado à direita, mas infeliz.

Gakpo com mais uma bola ao poste 🤯#DAZNPremier pic.twitter.com/1KQ5wtnG3R — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 19, 2025

Entre trocas e cartões amarelos – e oportunidades desperdiçadas pelo Liverpool – Chiesa insistiu pela esquerda, furou na área e apontou a Gakpo, “estacionado” na pequena área. Desta feita, o neerlandês empurrou para a rede, atingindo o terceiro golo no campeonato.

Depois de várias bolas ao poste, Gakpo faz o golo do empate para os Reds ⚽️ Temos jogo até ao fim 🔥

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @LFC 1 x 1 @ManUtd 📲 Adere já e aproveita 𝟏 𝐌𝐄̂𝐒 𝐆𝐑𝐀́𝐓𝐈𝐒 👉 https://t.co/MbvnEVsIom#DAZNPremier pic.twitter.com/CFdlS7T7Pv — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 19, 2025

Nada faria prever que este domingo terminaria gelado em Anfield, até porque os comandados de Slot a empurravam os rivais para a respetiva área. Mas, ao minuto 84, Bruno Fernandes cruzou à esquerda e Maguire cabeceou para a estreia a marcar na Premier League.

Foi a primeira assistência do médio português nesta época.

HARRY MAGUIRE NOS ÚLTIMOS MINUTOS 🔥 Com assistência de Bruno Fernandes 🇵🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @LFC 1 x 2 @ManUtd 📲 Adere já e aproveita 𝟏 𝐌𝐄̂𝐒 𝐆𝐑𝐀́𝐓𝐈𝐒 👉 https://t.co/MbvnEVsIom#DAZNPremier pic.twitter.com/Yk3d6XR70I — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 19, 2025

De realçar que o Man United não conseguia dois triunfos consecutivos desde março. Por sua vez, o Liverpool não registava quatro desaires seguidos desde novembro de 2014.

A emoção de vencer na casa do rival 🤩#DAZNPremier pic.twitter.com/f2fx7wkHFC — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 19, 2025

Este desfecho catapulta o Man United para o nono lugar, com 13 pontos – igualado com o Crystal Palace (8.º) – a dois pontos do Liverpool (3.º). No topo segue o Arsenal, com 19 pontos, três de vantagem sobre o Man City.

No calendário de Ruben Amorim segue-se a receção ao Brighton (10.º), no sábado (17h30). Por sua vez, o Liverpool visita Frankfurt para a Champions (quarta-feira, 20h) e Brentford (16.º) para o campeonato (sábado, 20h).