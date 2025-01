Manchester United e Liverpool empataram a dois golos, na tarde deste domingo, a propósito da 20.ª jornada da Premier League. Em Anfield, com o termómetro a rondar os 0.ºC, ânimo não faltou a este eterno duelo. Sobretudo na segunda parte, quando surgiram os golos.

Nos anfitriões, Díaz foi titular, enquanto Darwin e Diogo Jota foram suplentes utilizados. Do outro lado, Bruno Fernandes, Dalot e Ugarte foram apostas de Ruben Amorim.

Recorde o desenrolar deste duelo.

Numa primeira parte plena de duelos, as oportunidades surgiram aos 15m, quando Gakpo e Mac Allister ameaçaram inaugurar o marcador. Se o médio neerlandês rematou cruzado e ao lado, o argentino embateu na muralha edificada por Onana.

Na resposta, aos 21m, Diallo desperdiçou uma ótima oportunidade. Após cruzamento de Diogo Dalot, pela esquerda, o jovem médio calculou mal o tempo de salto, cabeceando para trás. Estava sozinho ao segundo poste.

Até ao intervalo, apenas Hojlund espreitou o primeiro golo do encontro. O relógio assinalava 42 minutos quando, pela esquerda, o ponta de lança encheu o pé, para defesa vistosa de Alisson. Na insistência, Bruno Fernandes viu o remate desviado pelos defesas da casa. Assim, ao intervalo, o nulo prevalecia.

Incerteza até final

O arranque intenso da segunda parte foi brindado com uma «bomba» de Lisandro Martínez. Numa fase em que o Manchester United reforçava a pressão ofensiva, Bruno Fernandes construiu pela esquerda e estendeu para o defesa argentino, que, num remate cruzado, encheu o pé e soltou a festa nas hostes forasteiras.

Estavam decorridos 52 minutos quando Martínez assinou a estreia a marcar na época.

Todavia, a resposta do Liverpool foi implacável. Aos 59m, Gakpo deixou De Ligt deslizar e desferiu um remate em arco, da esquerda para a direita. Indefensável e o terceiro jogo consecutivo a marcar para o neerlandês.

Pouco depois, aos 70m, e já com Darwin e Jota em ação, De Ligt desviou a bola com a mão, «oferecendo» o 18.º golo de Salah na Premier League.

O avançado egípcio igualou Henry entre os melhores marcadores da história da prova, com 175 golos.

Mohamed Salah draws level with Thierry Henry in the all-time Premier League goalscorer list 📈 pic.twitter.com/IcuVBDUQ9u — Premier League (@premierleague) January 5, 2025

Entre trocas, os pupilos de Amorim pareciam incapazes de reagir. Até que surgiu Diallo, aos 80m. Na sequência de um cruzamento de Garnacho, pela esquerda, o costa-marfinense aplicou o terceiro golo no campeonato.

Até final, o Liverpool pressionou e ameaçou, mas Onana salvaguardou a igualdade. Do outro lado, Maguire protagonizou a derradeira oportunidade, aos 90+7m. Mas, sozinho no coração da área, atirou torto e por cima.

Destaque nesta noite para a exibição de Bruno Fernandes. A análise à boleia do SofaScore, parceiro estatístico do Maisfutebol.

Assim, o Liverpool segue na liderança isolada da Premier League, com 46 pontos, mais seis do que o Arsenal (2.º) e com uma jornada em atraso. No calendário dos «Reds» segue-se a meia-final da Taça da Liga, na noite de quarta-feira (20h), no reduto do Tottenham.

Por sua vez, o Manchester United sobe ao 13.º posto, com 23 pontos, a 11 dos lugares europeus. A turma de Amorim não vence, para a Liga, há quatro rondas. Segue-se a visita ao Arsenal, na tarde de domingo (15h), nos «32-avos» da Taça de Inglaterra.