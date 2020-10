O ambiente no Manchester United foi agitado nos últimos dias de mercado, com as chegadas de Alex Telles, Edinson Cavani e, ainda, de Facundo Pellistri.

Luke Shaw acredita que os novos reforços podem causar impacto no grupo e dá o exemplo de Bruno Fernandes.

«Chegaram alguns jogadores e isso pode talvez elevar o moral da equipa e trazer algo diferente. Caras novas, às vezes, são uma coisa boa. Como vimos com o Bruno [Fernandes], podem mudar completamente o ambiente de uma equipa», disse o lateral aos canais dos red devils.

Além das três movimentações na reta final do defeso, o Manchester United contratou Donny van de Beek, ao Ajax, por cerca de 40 milhões de euros